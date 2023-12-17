Гузеева сказала, что не сможет спать, услышав пение Соседова на шоу «Сперстар!»

Лариса Гузеева ужаснулась выступлением Сергея Соседова на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение», который вдруг решил попробовать себя в качестве артиста и неожиданно вышел на сцену с песней, практически зачитывая текст под музыку в духе Бориса Моисеева.

Мало того, музыкальный критик исполнил несколько акробатических трюков, пытаясь впечатлить публику. Однако он не нашел поддержки даже среди своих коллег – членов жюри телепроекта, которые посоветовали ему больше никогда не петь.

Трепет и ужас к тому же обуял Ларису Гузееву, которая смотрела шоу и никак не ожидала такого поворота.

«Это точно не даст мне возможности заснуть. Видела я в своей жизни теперь все!» - прокомментировала телеведущая пение Сергея Соседова в соцсетях.

И извинилась перед подписчиками, которые тоже вряд ли смогут спокойно почивать этой ночью.

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