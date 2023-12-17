Гоман выбыл из шоу «Суперстар!» после исполнения песни «Алешкина любовь»

Алексей Гоман не раз уже висел на волоске в шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ, то и дело оказываясь в хвосте артистов по количеству баллов. И вот 16 декабря он все-таки выбыл из проекта, хотя имел все шансы на то, чтобы остаться.

Его последней песней на проекте стала «Алешкина любовь», которая понравилась женской части жюри. Не оценил ее только Сергей Соседов, который заявил, что эта композиция сама по себе слабая и никогда особым хитом не была.

Вместе с Алексеем Гоманом претендентом на выбывание стал Феликс Царикати. Оба музыканта решили уступить место друг другу, поэтому ведущей проекта Лолите пришлось взяться за дело и выбрать одного из артистов.

Она решила оставить в проекте Феликса Царикате, поскольку Алексей Гоман, по ее мнению, несколько выдохся.

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