SHAMAN отменил свои концерты в Новосибирске и Томске: «По техническим причинам»

Певец SHAMAN в своем телеграме предупредил жителей Новосибирска и Томска, что в декабре здесь его концерты отменяются. Как сказал популярный артист, шоу не будет «по техническим причинам».

«Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!» - пообещал SHAMAN.

Певец посоветовал своим поклонникам, чтобы они следили за афишей. SHAMAN также уточнил, что его концертный тур «Я русский» продолжится. География гастролей обязательно пополнится новыми точками на карте России, а также новыми датами.

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