Броневой о своем отце: «Получил по 58-й статье «десятку» по делу»

17 декабря исполнилось 95 лет со дня рождения народного артиста СССР Леонида Броневого. Журналистам KP.RU в этот знаменательный для него день он раскрыл некоторые подробности своей личной жизни.

Отец известного актера Соломон Броневой был ярым чекистом, вел допросы с невероятной жестокостью, буквально выбивая показания из людей.

В 1936-м году в период «Большого террора» его арестовали, припомнив, что на одном из комсомольских собраний он выступал в защиту Троцкого. Однако отец Броневого каторгу вытерпел и вернулся домой, после чего его даже восстановили в партии и вернули орден.

Однако для Леонида Броневого это не стало оправданием его поступков.

«Отец мой был одним из самых жестоких следователей киевского ОГПУ, садистски людей допрашивал, деньги и показания выбивал. И то, что он получил по 58-й статье «десятку» - прости меня, Господи! - по делу», - рассказал Броневой.

Артист вспомнил, что мама не проронила ни слезинки, когда его отца забирали. Сказала, что все слезы выплакала, когда он решил идти работать в ОГПУ, умоляла не делать этот шаг. Позже она разошлась с ним.

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