Трехлетний сын Рудковской и Плющенко дебютирует в новом ледовом шоу «Русалочка»

Евгений Плющенко является известным фигуристом. В его копилке множество наград. Также уже долгое время олимпийский чемпион создает фееричные ледовые шоу. В них участвуют также молодые спортсмены.

И не первый год героем таких проектов становится сын Плющенко Александр, которому 10 лет. Мальчик получил прозвище Гном Гомыч. Он уже завоевал большое количество медалей. Также уже учится кататься на коньках и младший сын чемпиона Арсений, которому три года.