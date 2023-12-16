Трехлетний сын Рудковской и Плющенко дебютирует в новом ледовом шоу «Русалочка»

Яна Рудковская. Фото: соцсети Яны Рудковской

Евгений Плющенко открыл Ледовый дворец в Москве, где теперь выступают молодые и выдающиеся фигуристы.

Евгений Плющенко является известным фигуристом. В его копилке множество наград. Также уже долгое время олимпийский чемпион создает фееричные ледовые шоу. В них участвуют также молодые спортсмены. 

И не первый год героем таких проектов становится сын Плющенко Александр, которому 10 лет. Мальчик получил прозвище Гном Гомыч. Он уже завоевал большое количество медалей. Также уже учится кататься на коньках и младший сын чемпиона Арсений, которому три года. 

А накануне Евгений открыл свой Ледовый дворец. Теперь там будут тренировать ученики его академии «Ангелы Плющенко». На открытие пришел Филипп Киркоров. Он давно дружит с фигуристом и его женой Яной Рудковской

«Мои дети катаются, Женечка на лед ставил Аллу-Викторию, Мартин дружит с Сашей Плющенко. Я очень рад, что дружат наши дети. Это большая редкость», – заявил певец. 

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Сама Яна похвасталась, что академию ее супруг уже в следующем году откроет еще и в Китае. А скоро Плющенко представит новое шоу в России «Русалочка», которое будет еще более красочное и впечатляющее. 

По словам фигуриста, его средний сын Александр будет участвовать в постановке. Трехлетний Арсений уже встал на коньки и в новогодние дни дебютирует в ледовом шоу. При этом Евгений отметил, что фигурное катание опасный вид спорта, как и плавание, пишет KP.RU.

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