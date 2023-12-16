Екатерина Климова привезла восьмилетнюю дочку Гелы Месхи на балет «Щелкунчик» в Большой театр

Екатерина Климова снимается в кино. Она в свои 45 лет продолжает играть в театре и примерять новые образы. Актриса признавалась, что готова даже попробовать свои силы в зарубежном кинематографе. Но пока она живет в Москве. У артистки четверо детей.

Старшая дочка Елизавета от первого брака уже взрослая. Сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко уже готовятся к самостоятельной жизни. А вот восьмилетняя дочка Изабелла от Гелы Месхи еще требует полноценного внимания от мамы.