Екатерина Климова привезла восьмилетнюю дочку Гелы Месхи на балет «Щелкунчик» в Большой театр

Екатерина Климова снимается в кино. Она в свои 45 лет продолжает играть в театре и примерять новые образы. Актриса признавалась, что готова даже попробовать свои силы в зарубежном кинематографе. Но пока она живет в Москве. У артистки четверо детей.
Старшая дочка Елизавета от первого брака уже взрослая. Сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко уже готовятся к самостоятельной жизни. А вот восьмилетняя дочка Изабелла от Гелы Месхи еще требует полноценного внимания от мамы.
На днях Климова сводила наследницу на новогодний бал в Ломоносовскую школу. Там малышка в пышном платье танцевала медленный танец на публике. А теперь актриса решила устроить ей еще один запоминающийся день. Они поехали в Большой театр на балет «Щелкунчик», куда мечтают многие попасть. Екатерина засняла дочку в меховой шубе малинового цвета и пушистой белой шапке-ушанке.
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«Белла, а сегодня куда мы собираемся? Что смотреть будем?» – уточнила звезда.
«В Большой театр на "Щелкунчика"», – ответила малышка.
«А это балет или опера?» – спросила актриса.
«Балет», – заверила девочка.
«А ты уже была на "Щелкунчике"? В прошлом году?» – снова уточнила Климова.
«Да», – сказала Изабелла.
На этот раз дочка Екатерины призналась, что они опаздывают. Но постановку она все же увидела вместе со своей подругой. Они облачились в платья, как и подобает для такого мероприятия.
А уже после балета актриса отвела дочку с ее подругой в ресторан. Там они могли поделиться впечатлениями и потрапезничать. Покалонни косхитились тем, как выглядит наследница звезды. Многие отметили, что унее очень яркие и стильные образы, несмотря на юный возраст.
Изабелла Месхи с подругой. Фото: соцсети Екатерины Климовой