Новый бойфренд Юлии Ефременковой купил автобус, чтобы было удобно путешествовать всей семьей

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова обрела счастье в новых отношениях. Она не спешит раскрывать имени своего возлюбленного, но охотно делится подробностями из совместной жизни с загадочным бойфрендом.

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По словам Юлии, молодой человек очень заботится о ней и ее сыновьях от Мондезира Свет Амура. Ефременкова написала в своем блоге, что новый бойфренд делает для ее детей гораздо больше, чем их родной отец.

«Он относится к ним с огромной теплотой и заботой. Он делает для них столько, сколько не каждый родной папа способен сделать!» — поделилась Юлия.

Как оказалось, это не пустые утверждения. На днях Ефременкова сообщила, что ее мужчина купил «автобусек» для того, чтобы было удобно путешествовать всей большой семьей. К слову, Мондезир никогда так не баловал Юлию и мальчиков.