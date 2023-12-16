Роман Костомаров винит себя в том, что с ним случилось: «Подкачала чрезмерная уверенность»

Роман Костомаров всю жизнь выступал на льду. Он стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Его партнершей была Татьяна Навка. Потом фигурист выступал в ледовых представлениях.
И в начале года во время гастролей Роман почувствовал недомогание, а потом попал в больницу и оказался в коме. Несколько месяцев медики боролись за его жизнь. Он перенес несколько операций. Спортсмену ампутировали конечности. Теперь он ходит с помощью протезов, а пишет благодаря бионической руке.
За две недели до Нового года Роман дал новое интервью. Он вспомнил об всех испытаниях, которые ему пришлось пройти. Фигурист не скрывает, что в какой-то момент жалел, что дал согласие на ампутацию и даже считал, что принял бы смерть без страха. Однако жена Оксана Домнина и родные вернули ему цель в жизни. Он снова учится кататься на коньках. В беседе с Дмитрием Борисовым спортсмен признался, что винит во всем себя.
«Себя. Подкачала чрезмерная уверенность. Я не первый раз болел, как и все простывал, кашель, температура», – сказал Костомаров.
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По его словам, все болели в тот период, даже его жена и Алексей Ягудин. Во время шоу он намокал в костюме, поэтому стоял под вентилятором, чтобы просушиться. Фигурист подчеркнул, что делал так каждый год. Но тогда он и заболел. А потом еще не послушал супругу, не стал пить лекарства, а после гастролей пошел в баню по-традиции, что все еще сильнее усугубило.
«Я не собирался умирать без боя. Если бы знал, что такое бывает, я бы за месяц до этого дня кардинально что-то поменял, и пропил бы антибиотики, когда об этом сказала жена. Если бы знал, что останусь без рук и ног, то точно изменил бы что-то, но можно только мечтать об этом теперь», – высказался Роман в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.