Роман Костомаров винит себя в том, что с ним случилось: «Подкачала чрезмерная уверенность»

За две недели до Нового года Роман дал новое интервью. Он вспомнил об всех испытаниях, которые ему пришлось пройти. Фигурист не скрывает, что в какой-то момент жалел, что дал согласие на ампутацию и даже считал, что принял бы смерть без страха. Однако жена Оксана Домнина и родные вернули ему цель в жизни. Он снова учится кататься на коньках. В беседе с Дмитрием Борисовым спортсмен признался, что винит во всем себя.

«Себя. Подкачала чрезмерная уверенность. Я не первый раз болел, как и все простывал, кашель, температура», – сказал Костомаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По его словам, все болели в тот период, даже его жена и Алексей Ягудин. Во время шоу он намокал в костюме, поэтому стоял под вентилятором, чтобы просушиться. Фигурист подчеркнул, что делал так каждый год. Но тогда он и заболел. А потом еще не послушал супругу, не стал пить лекарства, а после гастролей пошел в баню по-традиции, что все еще сильнее усугубило.