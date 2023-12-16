Роман Костомаров винит себя в том, что с ним случилось: «Подкачала чрезмерная уверенность»

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что не придал важность своей простуде, так как не подозревал, чем все может обернуться.

Роман Костомаров всю жизнь выступал на льду. Он стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Его партнершей была Татьяна Навка. Потом фигурист выступал в ледовых представлениях. 

И в начале года во время гастролей Роман почувствовал недомогание, а потом попал в больницу и оказался в коме. Несколько месяцев медики боролись за его жизнь. Он перенес несколько операций. Спортсмену ампутировали конечности. Теперь он ходит с помощью протезов, а пишет благодаря бионической руке. 

За две недели до Нового года Роман дал новое интервью. Он вспомнил об всех испытаниях, которые ему пришлось пройти. Фигурист не скрывает, что в какой-то момент жалел, что дал согласие на ампутацию и даже считал, что принял бы смерть без страха. Однако жена Оксана Домнина и родные вернули ему цель в жизни. Он снова учится кататься на коньках. В беседе с Дмитрием Борисовым спортсмен признался, что винит во всем себя. 

«Себя. Подкачала чрезмерная уверенность. Я не первый раз болел, как и все простывал, кашель, температура», – сказал Костомаров. 

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По его словам, все болели в тот период, даже его жена и Алексей Ягудин. Во время шоу он намокал в костюме, поэтому стоял под вентилятором, чтобы просушиться. Фигурист подчеркнул, что делал так каждый год. Но тогда он и заболел. А потом еще не послушал супругу, не стал пить лекарства, а после гастролей пошел в баню по-традиции, что все еще сильнее усугубило. 

«Я не собирался умирать без боя. Если бы знал, что такое бывает, я бы за месяц до этого дня кардинально что-то поменял, и пропил бы антибиотики, когда об этом сказала жена. Если бы знал, что останусь без рук и ног, то точно изменил бы что-то, но можно только мечтать об этом теперь», – высказался Роман в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.

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