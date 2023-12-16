Роман Костомаров заявил, что считал себя обузой: «Хоть руки бы оставили»

Новое интервью фигурист дал Дмитрию Борисову. Он вспомнил про самые сложные моменты. Спортсмен признался, что плакал, когда давал согласие на ампутацию конечностей. Еще сложнее ему было принять себя потом. Костомаров заявил, что считал себя обузой и не раз жалел о своем решении. Чемпион отметил, что без страха бы принял смерть, но понимал, что для родных это было бы очень болезненно.

«Помню, что я был в кровавых подовых бинтах. Стоп нет. Когда я увидел, что там осталось на перевязке, то ужаснулся. Я не понимал. Да и я сейчас не понимаю, что это со мной произошло», – сказал он.

Фигурист пояснил, что не понимал, для чего ему жить и как дальше тренироваться. Домнина помогла ему в этот сложный период. Тогда Роман осознал, что все пройдет и время лечит все.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».