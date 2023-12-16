Роман Костомаров заявил, что считал себя обузой: «Хоть руки бы оставили»

Роман Костомаров стал знаменитым фигуристом. Он побеждал на соревнованиях и Выиграл Олимпийские игры. Когда в начале 2023 года спортсмен попал в больницу, был в коме, а врачи боролись за его жизнь, вся страна за него переживала.
Бывшая партнерша по льду Татьяна Навка также старалась всеми силами помочь другу. Также рядом с ним была жена Оксана Домнина. Теперь он уже проходит реабилитацию. Роман ходит на протезах и пользуется бионической рукой.
Новое интервью фигурист дал Дмитрию Борисову. Он вспомнил про самые сложные моменты. Спортсмен признался, что плакал, когда давал согласие на ампутацию конечностей. Еще сложнее ему было принять себя потом. Костомаров заявил, что считал себя обузой и не раз жалел о своем решении. Чемпион отметил, что без страха бы принял смерть, но понимал, что для родных это было бы очень болезненно.
«Помню, что я был в кровавых подовых бинтах. Стоп нет. Когда я увидел, что там осталось на перевязке, то ужаснулся. Я не понимал. Да и я сейчас не понимаю, что это со мной произошло», – сказал он.
Фигурист пояснил, что не понимал, для чего ему жить и как дальше тренироваться. Домнина помогла ему в этот сложный период. Тогда Роман осознал, что все пройдет и время лечит все.
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«Я чувствовал себя обузой. Я не понимал, что я буду делать и для чего. Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили. Всевышний послал испытание», – заявил спортсмен в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.