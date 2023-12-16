Тигран Салибеков обвинил бывшую жену во лжи

Тигран Салибеков и его бывшая жена Юлия расстались на плохой ноте. Они не смогли помириться даже ради троих общих детей. Юлия то и дело обвиняет бывшего мужа в разных грехах. А Тигран утверждает, что экс-супруга настраивает сыновей против него.

Кто прав, а кто виноват — не ясно. Понятно только одно, что у Юлии одно видение ситуации, а у Тиграна другое. И найти компромисс они, кажется, не в состоянии.

На днях Юлия разместила в своем блоге протокол административном правонарушении. В документе говорится о том, что Тигран Салибеков применил к ней физическое насилие.

Конечно, этот пост не остался без внимания Тиграна. Мужчина был настолько возмущен, что в скором времени разместил аудио-сообщение в своем Telegram-канале. Он заявил, что не избивал бывшую жену, а, напротив, это она напала на него.

«Эта неадеквашка уже настолько погрязла в своей лжи, что пишет заявления на раз-два. У меня есть видео, где она на меня налетела и выкинула телефон. Сама набросилась на меня», — поделился с подписчиками Тигран.

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