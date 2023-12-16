Роман Костомаров рассказал, что в коме начал путать реальность и сны

Сложно Костомарову вспоминать, как он был в коме. По его словам, у него было достаточно спокойное состояние, но снились кошмары, а также он путал реальность со снам. Фигурист отметил, что как то ему приснилось, как он со стороны наблюдал за тем, как сам же сгорает как спичка, а потом восстанавливается. Более того, спортсмен был уверен, что это было снято на камеру телефона, но потом таких кадров он не увидел.

Также Роману снилось, что в окне, из которого за ним наблюдали медсестры, был боксерский ринг. Там тренировались известные боксеры.

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