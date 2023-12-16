Роман Костомаров рассказал, что в коме начал путать реальность и сны

Роман Костомаров является известным фигуристом. Он участвовал в ледовых шоу, когда уже перестал ездить на соревнования. Спортсмен долгое время выступал в паре с Татьяной Навкой. А в шоу «Ледниковый период» также блистала его жена Оксана Домнина. Но в начале 2023 года Роман оказался в больнице.
Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. После комы ему пришлось долго восстанавливаться. Фигуристу ампутировали стопы и кисти рук. Все лето он учился ходить на протезах, а теперь чемпион осваивает бионическую руку.
Сложно Костомарову вспоминать, как он был в коме. По его словам, у него было достаточно спокойное состояние, но снились кошмары, а также он путал реальность со снам. Фигурист отметил, что как то ему приснилось, как он со стороны наблюдал за тем, как сам же сгорает как спичка, а потом восстанавливается. Более того, спортсмен был уверен, что это было снято на камеру телефона, но потом таких кадров он не увидел.
Также Роману снилось, что в окне, из которого за ним наблюдали медсестры, был боксерский ринг. Там тренировались известные боксеры.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Сквозь эти препараты и что-то еще мне снились странные сны. Такая белибердятина. Ты не понимаешь, живой или не живой. Когда спит человек, а ему снится что-то страшное. Потом осознаешь, что это бредятина. У меня спуталась реальность и нереальность», – заявил он.
«Я помню, что пытался встать, но не получилось. В этом окне был Конор Макгрегор. Он говорил: "Иди сюда, иди сюда". Я был прикрыт полотенцем. Он просто стоит смеется надо мной: "Сначала с постели попробуй встать, боец". А я как в болоте лежу и подняться не могу. В те моменты, когда я пытался вставать, медсестры своими жесткими руками возвращали, чтобы я никуда не рыпался и лежал. Сон и реальность у меня соединялись и я пытался встать», – рассказал Костомаров в передаче «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.