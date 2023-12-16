Роман Костомаров: «Смерть – это не страшно. Страшно — остаться инвалидом»

Роман Костомаров. Фото: кадр из передачи «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым

Фигурист Роман Костомаров заявил, что без страха покинул бы этот мир, но он осознает, что это бы причинило боль его близким.

Роман Костомаров много лет выступал на льду. Он стал выдающимся фигуристом. И начало 2023 года спортсмен встретил также на льду, но заболел и вскоре попал в больницу. Тогда никто не знал, что Роман переживет кому, инсульт и ампутацию конечностей. И теперь он уже покинул больничные стены, но его реабилитация продолжается. 

Чемпион делится своими достижениями. Он научился ходить на протезах и пользоваться бионической рукой. В новом выпуске передачи с Дмитрием Борисовым фигурист рассказал, что плакал, когда давал согласие на ампутацию. 

На этот раз Костомаров признался, что ничего не чувствовал и был спокойным пока не пришел в сознание. Именно после выхода из комы он узнал, что нужна ампутация стоп. Фигурист подчеркнул, что без помощи жены Оксаны Домниной и родных не справился бы с происходящим. Он не стал отрицать, что потом жалел об ампутации. А вот Домнина отметила, что ее страх был связан с тем, каким Роман будет после комы. 

«Это огромное счастье, учитывая то, что могло быть. А могло быть намного хуже», – поделилась Оксана. 

«Я понял, что смерть это не страшно. Я берег себя всегда в жизни. Я хоть и экстремальный человек, прыгал с мостов и на мотоцикле гонял очень быстро, но я всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что работа моя была  — катание на льду, шоу. Я берег себя. В подсознании всегда было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что смерть – это не страшно. Страшно — остаться инвалидом», – высказался Роман в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.

По словам спортсмена, сначала он не понимал, для чего ему жить и как теперь тренироваться. Жена помогла ему настроиться на хорошее и начать что-то делать. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Я знаю, что смерть для близких – страшная вещь. Мне было бы не страшно уйти и было бы спокойно гораздо покинуть этот мир. Я понимал, что время лечит все и через полгода, год все пройдет, даже если меня не будет», – добавил он. 

Читайте также