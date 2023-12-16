На этот раз Костомаров признался, что ничего не чувствовал и был спокойным пока не пришел в сознание. Именно после выхода из комы он узнал, что нужна ампутация стоп. Фигурист подчеркнул, что без помощи жены Оксаны Домниной и родных не справился бы с происходящим. Он не стал отрицать, что потом жалел об ампутации. А вот Домнина отметила, что ее страх был связан с тем, каким Роман будет после комы.

«Это огромное счастье, учитывая то, что могло быть. А могло быть намного хуже», – поделилась Оксана. «Я понял, что смерть это не страшно. Я берег себя всегда в жизни. Я хоть и экстремальный человек, прыгал с мостов и на мотоцикле гонял очень быстро, но я всегда боялся упасть, сломать ногу или руку, потому что работа моя была — катание на льду, шоу. Я берег себя. В подсознании всегда было, что смерть — это страшно. Сейчас я понял, что смерть – это не страшно. Страшно — остаться инвалидом», – высказался Роман в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.

По словам спортсмена, сначала он не понимал, для чего ему жить и как теперь тренироваться. Жена помогла ему настроиться на хорошее и начать что-то делать.

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