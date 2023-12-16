Костомаров заявил, что у его жены появился 46-летний ребенок: «Помогает мне во всем»

Роман Костомаров посвятил свою жизнь фигурному катанию. Он регулярно занимался разными экстремальными развлечениями. Олимпийский чемпион в начале 2023 года попал в больницу и боролся за свою жизнь шесть месяцев.
Он пережил несколько операций и инсульт. Врачам пришлось ампутировать стопы и кисти рук спортсмену. Теперь он восстанавливается, учится использовать протезы. Фигурист уже умеет плавать, писать ручкой и пробует играть в теннис. Недавно он даже встал на коньки.
На этот раз Костомаров пришел в передачу к Дмитрию Борисову. Он рассказал, что пережил и как трудно ему привыкать к новой жизни. Фигурист отметил, что очень благодарен своей жене Оксане Домниной, которая заботится о нем. Хоть у него и есть бионическая рука, часто его кормит с ложечки супруга.
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«Это очень тяжело было принять еще в больнице. То, чем я дорожил всю свою жизнь, я этого лишился — это самостоятельности, быть самостоятельным человеком, независящим ни от кого. Никогда не хотел ни от кого зависеть, поэтому это было трудно принять.
Я через мерно благодарен своей жене, которую люблю. Она была со мной на протяжении всего времени и сейчас помогает мне во всем, ухаживает за мной, кормит меня. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок», – поделился спортсмен в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.
Роман Костомаров. Фото: кадр из передачи «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым