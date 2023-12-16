Костомаров заявил, что у его жены появился 46-летний ребенок: «Помогает мне во всем»

Роман Костомаров посвятил свою жизнь фигурному катанию. Он регулярно занимался разными экстремальными развлечениями. Олимпийский чемпион в начале 2023 года попал в больницу и боролся за свою жизнь шесть месяцев.

Он пережил несколько операций и инсульт. Врачам пришлось ампутировать стопы и кисти рук спортсмену. Теперь он восстанавливается, учится использовать протезы. Фигурист уже умеет плавать, писать ручкой и пробует играть в теннис. Недавно он даже встал на коньки.