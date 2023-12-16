Роман Костомаров признался, что не раз жалел об ампутации конечностей: «Я ощутил весь ужас, только когда очнулся»

На этот раз Костомаров дал интервью Дмитрию Борисову. Он снова рассказал о своих переживаниях. Фигурист признался, что до выхода из комы ничего не чувствовал. А настоящий ужас на него нашел, когда врачи спросили у него разрешения ампутировать конечности.

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«Мне было хорошо. Я чувствовал себя спокойно. Ничего не понимал. Наверное, в этот момент было тяжело всем людям близким, родным, но я ничего не чувствовал. Я ощутил весь ужас только, когда очнулся и мне нужно было принимать решение по поводу проведения операции», – пояснил спортсмен.

По его словам, врачи не могли делать хирургическое вмешательство без его одобрения. Чемпион не стал утаивать, что горько плакал. Также он добавил, что находился под действиями лекарств. Роман до сих пор размышляет, как все закончилось, если бы врачи услышали от него отрицательный ответ. Он вспомнил, что в подобной ситуации была Юлия Началова. Она умерла, когда развился сильный сепсис.

«Я сказал "да", а потом много раз жалел об этом», – добавил Роман в передаче «Эксклюзив» на Первом канале.

Борисов подтвердил, что Началова умерла, так как она отказалась от ампутации ноги.