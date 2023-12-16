Феликс Царикати назвал рождение сына чудом: «Выкидыш был три раза»

Феликс Царикати. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

59-летний музыкант Феликс Царикати винил себя в том, что его жена не может выносить ребенка. Артист признался, что ему делали операцию.

Феникс Царикати является известным певцом. Примечательно, что он был настоящей звездой в 90-х. О свой жизни артист обычно рассказывает редко. Но на этот раз Феникс принял участие в шоу «Секрет на миллион». Он признался, что счастлив в браке с 35-летней Залиной.

 У пары уже растет сын, которому дали имя в честь отца. Однако появление ребенка стало для супругов чудом. Оказалось, что долгое время избранница звезды не могла выносить ребенка. Они пережили несколько трудных моментов. 

«Выкидыш был три раза. Самый болезненный — первый», — заявили супруги

Феликс не стал скрывать, что во всем винил себя. Он считал, что вся проблема заключается в нем, так как у него были некоторые особенности. 

«У меня с детства была проблема. Один семенник у меня остался в паху, поэтому в пять или шесть лет мне делали операцию. Такая патология называется крипторхизм», — признался Царикати в шоу «Секрет на миллион».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Еще пара хбыла против искусственного оплодотворения. Залина когда снова забеременела, то музыкант переживал, что ей будет сложно. Но она легко выносила ребенка и родила наследника. Теперь он называет случившееся чудом. Он даже сам меняет подгузники малышу. Напомним, что у звезды уже есть дети от прошлых отношений. Альвине уже 28 лет, а младшей Марселине — 16. 

Читайте также