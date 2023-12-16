Феликс Царикати назвал рождение сына чудом: «Выкидыш был три раза»

Феникс Царикати является известным певцом. Примечательно, что он был настоящей звездой в 90-х. О свой жизни артист обычно рассказывает редко. Но на этот раз Феникс принял участие в шоу «Секрет на миллион». Он признался, что счастлив в браке с 35-летней Залиной.
У пары уже растет сын, которому дали имя в честь отца. Однако появление ребенка стало для супругов чудом. Оказалось, что долгое время избранница звезды не могла выносить ребенка. Они пережили несколько трудных моментов.
«Выкидыш был три раза. Самый болезненный — первый», — заявили супруги
Феликс не стал скрывать, что во всем винил себя. Он считал, что вся проблема заключается в нем, так как у него были некоторые особенности.
«У меня с детства была проблема. Один семенник у меня остался в паху, поэтому в пять или шесть лет мне делали операцию. Такая патология называется крипторхизм», — признался Царикати в шоу «Секрет на миллион».
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Еще пара хбыла против искусственного оплодотворения. Залина когда снова забеременела, то музыкант переживал, что ей будет сложно. Но она легко выносила ребенка и родила наследника. Теперь он называет случившееся чудом. Он даже сам меняет подгузники малышу. Напомним, что у звезды уже есть дети от прошлых отношений. Альвине уже 28 лет, а младшей Марселине — 16.