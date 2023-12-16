Феликс Царикати назвал рождение сына чудом: «Выкидыш был три раза»

Феникс Царикати является известным певцом. Примечательно, что он был настоящей звездой в 90-х. О свой жизни артист обычно рассказывает редко. Но на этот раз Феникс принял участие в шоу «Секрет на миллион». Он признался, что счастлив в браке с 35-летней Залиной.

У пары уже растет сын, которому дали имя в честь отца. Однако появление ребенка стало для супругов чудом. Оказалось, что долгое время избранница звезды не могла выносить ребенка. Они пережили несколько трудных моментов.