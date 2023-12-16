Илья Авербух о победе жены на шоу «Ледниковый период»: «У нас действительно абсолютно независимое жюри»

Илья Авербух построил успешную карьеру фигуриста. Теперь он создает красочные ледовые шоу. Спортсмен режиссирует разные проекты. Также он выступает тренером в шоу «Ледниковый период». Именно на этом проекте Илья познакомился с Лизой Арзамасовой.
Теперь у них крепкая семья. Пара растит сына Льва, которому два года. Примечательно, что теперь фигурист вспомнил, как его жена победила в ледовом шоу, когда выступала в паре с Никитой Кацалаповым. Он отметил, что Никита был отличным партнером и постоянно помогал Лизе.
Также Авербух подчеркнул, что к этому шоу нужно относиться не как к соревнованиям. Он считает, что не важно, какое место достается участникам проекта. Режиссер заявил, что у его жены были достойные окнкуренты. Лидерами были Оксана Домнин и Марат Башаров. Однако в финале в лидеры выбились Лиза и Никита.
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«Может, кто-то считает, что была какая-то помощь... Но у нас действительно абсолютно независимое жюри. Все знают характер Татьяны Анатольевны Тарасовой, для нее нет таких авторитетов, которые могли бы повлиять на ее решение.
Она делает так, как она чувствует. В финале так произошло, что лидеры на тот момент — Марат и Оксана – совершили две грубые ошибки. И завертелась эта кутерьма», — пояснил фигурист, пишет «АиФ».
Также он добавил, что дома у них стоит награда Арзамасовой, но не самом видном месте. При этом Илья заверил, что любт пересматривать номера с участием супруги.