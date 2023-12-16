Илья Авербух о победе жены на шоу «Ледниковый период»: «У нас действительно абсолютно независимое жюри»

Илья Авербух построил успешную карьеру фигуриста. Теперь он создает красочные ледовые шоу. Спортсмен режиссирует разные проекты. Также он выступает тренером в шоу «Ледниковый период». Именно на этом проекте Илья познакомился с Лизой Арзамасовой.

Теперь у них крепкая семья. Пара растит сына Льва, которому два года. Примечательно, что теперь фигурист вспомнил, как его жена победила в ледовом шоу, когда выступала в паре с Никитой Кацалаповым. Он отметил, что Никита был отличным партнером и постоянно помогал Лизе.