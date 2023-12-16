Футболист Федор Смолов впервые пришел с дочкой в ресторан на день рождения мамы

Федор Смолов является одним из лучших бомбардиров по футболу в России. Еще недавно в обществе обсуждали роман спортсмена с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Но они расстались, а потом Смолов стал встречаться с Кариной Истоминой.
Их отношения развивались очень стремительно. В начале лета они устроили свадьбу, а не так давно у пары родился первенец. Теперь футболист привыкает к новой роли. У него растет дочка Лора.
На этот раз Смолов поделился еще одной радостной новостью. Он отправился на день рождения своей мамы Ирины Смоловой. Футболист впервые вывел в свет свою наследницу. Он посетил ресторан, где отметил важное событие. В соцсети спортсмен выложил фото, на котором запечатлелся с дочкой на руках. Рядом позировала именинница.
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«Ох уж эта светская жизнь в 1 месяц. И день рождения мамы», – написал Федор.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что Смолов изменился за этот год, повзрослел.
Федор Смолов с мамой и дочкой. Фото: соцсети Федора Смолова