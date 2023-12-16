Футболист Федор Смолов впервые пришел с дочкой в ресторан на день рождения мамы

Федор Смолов является одним из лучших бомбардиров по футболу в России. Еще недавно в обществе обсуждали роман спортсмена с внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой. Но они расстались, а потом Смолов стал встречаться с Кариной Истоминой.

Их отношения развивались очень стремительно. В начале лета они устроили свадьбу, а не так давно у пары родился первенец. Теперь футболист привыкает к новой роли. У него растет дочка Лора.