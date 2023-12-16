Фигуристка Александра Трусова купила квартиру и начала делать ремонт

Александра Трусова является одной из самых известных российских фигуристок. Она стала серебряным призером зимних Олимпийских игр в 2022 году. Многие восхищаются не только ее талантом, но и внешностью. Спортсменка отрастила волосы ниже талии и покрасила их в насыщенный красный цвет.

Она в свои 19 лет считает, что не стоит экономить и копить деньги. Чемпионка готова и дальше зарабатывать деньги. Она признавалась, что после Олимпиады ее доходы выросли. На этот раз звезда купила квартиру.