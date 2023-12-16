Фигуристка Александра Трусова купила квартиру и начала делать ремонт

Александра Трусова является одной из самых известных российских фигуристок. Она стала серебряным призером зимних Олимпийских игр в 2022 году. Многие восхищаются не только ее талантом, но и внешностью. Спортсменка отрастила волосы ниже талии и покрасила их в насыщенный красный цвет.
Она в свои 19 лет считает, что не стоит экономить и копить деньги. Чемпионка готова и дальше зарабатывать деньги. Она признавалась, что после Олимпиады ее доходы выросли. На этот раз звезда купила квартиру.
На этот раз Трусова выложила кадры из своего нового жилья. Пока там нет ремонта. Однако фигуристка не скрывала своего счастья. Оа гордо демонстрировала ключи от своей недвижимости.
«У меня начинается новый и интересный этап в жизни, который я хочу разделить с вами. Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно!» – написала фигуристка.
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Поклонники поздравили спорстменку. "Пусть все получится", – заявила Яна Рудковская. А фанаты предложили залить пол льдом, чтобы у Саши всегда был свой каток. Напомним, что недавно также она купила себе автомобиль, который стоит около 30 миллионов рублей.
Саша Трусова. Фото: соцсети Саши Трусовой