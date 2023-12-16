Восьмилетняя дочка Кети Топурии завоевала медаль на турнире по бальным танцам

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица в свои 37 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она растит двоих детей: дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом и сына Адама от второго мужа Льва Деньгова.

Артистка обычно редко публикует семейные кадры. Но она хвастается достижениями наследников. 16 декабря звезда отвезла свою дочку на турнир по бальным танцам, где она соревновалась с другими юными танцорами.