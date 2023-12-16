Восьмилетняя дочка Кети Топурии завоевала медаль на турнире по бальным танцам

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица в свои 37 лет может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Она растит двоих детей: дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом и сына Адама от второго мужа Льва Деньгова.
Артистка обычно редко публикует семейные кадры. Но она хвастается достижениями наследников. 16 декабря звезда отвезла свою дочку на турнир по бальным танцам, где она соревновалась с другими юными танцорами.
На этот раз Топурия выложила кадры с турнира. Она поддержала свою наследницу. Восьмилетняя Оливия была в платье цвета фуксии. Ее волосы были собраны в пучок и покрыты лаком с блестками. Она смогла продемонстрировать свои таланты.
Дочка певицы отплясывала на паркете. В итоге она завоевала золотую медаль. Примечательно, что Кети одаривала наследницу комплиментами и болела за нее.
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Поклонники поздравили Оливию с новым достижением. Многие отметили, что она унаследовала мамин талант и красоту. К слову, певица не раз брала дочку на свои концерты. Она также порой снимает видео для соцсетей, делясь лайфхаками.