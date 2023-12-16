После новогодних концертов Кристина Орбакайте улетит в США

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Она частая гостья на больших концертах. Дочка Аллы Пугачевой продолжает не только строить карьеру на сцене, но и в кино. Она за последние два года снялась в продолжении фильма «Любовь-Морковь», а также в новом сезоне «Тест на беременность».

Недавно артистка прилетела в Москву из США. Она участвует в новогодних концертах. Звезда уже выступила на «Песне года». Она также повидалась с друзьями и посетила Большой театр.