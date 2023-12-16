После новогодних концертов Кристина Орбакайте улетит в США

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Она частая гостья на больших концертах. Дочка Аллы Пугачевой продолжает не только строить карьеру на сцене, но и в кино. Она за последние два года снялась в продолжении фильма «Любовь-Морковь», а также в новом сезоне «Тест на беременность».
Недавно артистка прилетела в Москву из США. Она участвует в новогодних концертах. Звезда уже выступила на «Песне года». Она также повидалась с друзьями и посетила Большой театр.
Теперь стало известно, что Кристина вернется в США сразу после того, как отработает все новогодние корпоративы в России. По словам людей из окружения певицы, она уже взяла билеты. По данным Телеграм-канала Mash, она зарабатывает по 4,5 миллиона рублей за свои выступления. У нее есть свой райдер, согласно которому ей надо предоставить люксовый автомобиль, лучший отель в городе, охрану и организовать полную секретность.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что в Америке учится ее дочка Клавдия. Также туда переехал ее сын от первого брака Никита с женой Аленой. Зачастую звезда проводит время в Нью-Йорке и Майами.