Равшана Куркова улетела с трехлетним сыном отдыхать за границу

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. В ее копилке десятки ярких ролей. Раньше артистка предпочитала скрывать личную жизнь.
После развода с Артемом Ткаченко она не рассказывает, с кем строит отношения. Но в 2020 году у нее родлся сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Но они расстались вскоре после появления ребенка. В этом году звезда родила дочку Самиру. Имя отца малышки она скрывает.
На этот раз Равшана устроила себе отпуск. За две недели до Нового года она оказалась за границей. Актриса поделилась новым фото. Она засняла подросшего наследника. Мальчик с улыбкой позировал на пляже, а также со слонами. Куркова наслаждалась красочными пейзажами. Она тоже запечатлелась с маленьким наследником. Звезда была без макияжа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Поклонники были восхищены теплыми кадрами. Многие предположили, что Равшана улетела на Шри-Ланку или в Таиланд. Фанаты отметили, что Гаспар растет копией своей мамы.
«Сладенькое солнышко!», «Какой милый кудряш», «На маму похож», «Какой же у вас роскошный парень растет», «Девочкам не будет пащады! Это же покоритель сердец», – стали комментировать пост подписчики.
Гаспар. Фото: соцсети Равшаны Курковой