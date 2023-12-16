Равшана Куркова улетела с трехлетним сыном отдыхать за границу

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. В ее копилке десятки ярких ролей. Раньше артистка предпочитала скрывать личную жизнь.

После развода с Артемом Ткаченко она не рассказывает, с кем строит отношения. Но в 2020 году у нее родлся сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Но они расстались вскоре после появления ребенка. В этом году звезда родила дочку Самиру. Имя отца малышки она скрывает.