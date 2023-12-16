Пенкин рассказал, как Ургант, Киркоров, Басков и Меладзе получили по автомобилю от олигархов

Сергей Пенкин уже давно выступает на сцене. В 62 года он продолжает строить карьеру, но уже редко дает концерты. При этом артист знает многое о своих коллегах. Раньше он регулярно гастролировал. В его репертуаре более 140 песен.
С некоторыми звездами он не в лучших отношениях. Как с Аллой Пугачевой. Недавно Пенкин снова ездил по городам с концертами и похвастался, что получил почетное звание «Заслуженный артист России». Он признался, что уж не мечтал о таком подарке.
По словам Пенкина, обычно его радуют поклонники, а некоторые из них весьма состоятельны. Так он вспомнил, как «Принцу Серебряному» подарили новый автомобиль, который стоит несколько миллионов рублей. Такие роскошные презенты получили и другие артисты.
«Машину не только я получил, их получили пять человек: я, Киркоров, Басков, Меладзе и Ургант. Нам подарили их в один день. Лет десять назад», – заявил он.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Также Сергей Михайлович признался, что никто от подарка отказываться не стал. А вот имя богатого фаната остался в тайне. Певец подчеркнул, что это был неожиданный презент и самый дорогой в его в жизни, пишет MK.RU.