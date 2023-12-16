Пенкин рассказал, как Ургант, Киркоров, Басков и Меладзе получили по автомобилю от олигархов

Сергей Пенкин уже давно выступает на сцене. В 62 года он продолжает строить карьеру, но уже редко дает концерты. При этом артист знает многое о своих коллегах. Раньше он регулярно гастролировал. В его репертуаре более 140 песен.

С некоторыми звездами он не в лучших отношениях. Как с Аллой Пугачевой. Недавно Пенкин снова ездил по городам с концертами и похвастался, что получил почетное звание «Заслуженный артист России». Он признался, что уж не мечтал о таком подарке.