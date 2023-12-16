Ира Пинчук и Арай Чобанян озвучили имя новорожденного сына: «Знакомьтесь, Алан»

Экс-участники «Дома-2», супруги Ира Пинчук и Арай Чобанян в эту субботу, 16 декабря, сделали подарок своим поклонникам. Они рассекретили имя младшего сына и показали его лицо.

Счастливые родители Ира Пинчук и Арай Чобанян поделилась в своих соцсетях кадрами фотосессии в стиле newborn, которую устроили для своего новорожденного сына. На одном из снимков они запечатлелись всей семьей, вместе со старшим сыном, двухлетним Давидом.