Ира Пинчук и Арай Чобанян озвучили имя новорожденного сына: «Знакомьтесь, Алан»

Экс-участники «Дома-2», супруги Ира Пинчук и Арай Чобанян в эту субботу, 16 декабря, сделали подарок своим поклонникам. Они рассекретили имя младшего сына и показали его лицо.
Счастливые родители Ира Пинчук и Арай Чобанян поделилась в своих соцсетях кадрами фотосессии в стиле newborn, которую устроили для своего новорожденного сына. На одном из снимков они запечатлелись всей семьей, вместе со старшим сыном, двухлетним Давидом.
«А вот и первый пост в нашем полном составе. Знакомьтесь, Алан (ударение на первую а)», - рассекретили Пинчук и Чобанян имя младшего наследника.
Ира Пинчук и Арай Чобанян с новорожденным сыном Аланом. Фото: соцсети Иры Пинчук и Арая Чобаняна
Под фото Арай Чобанян поинтересовался у подписчиков, на кого же, по их мнению, похож малыш. Старший сын Давид, как известно, копия папы.
«Пока, конечно, маленький. Но на кого больше похож?» - спросил Арай Чобанян.
Поклонники пришли к выводу, что Алан похож на свою маму Иру. В Сети отметили, что теперь у каждого родителя есть по ребенку, похожему на него.
Напомним, маленький Алан появился на свет в первый день зимы.
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