Седьмая жена Игоря Саруханова о причине развода с ним: «Хочу пожелать ему и себе стать мудрее»

Меньше года просуществовал брак известного музыканта, 67-летнего Игоря Саруханова с дизайнером Лесей Садовской, которая на тридцать лет младше мужа. Этот союз для Саруханова стал седьмым по счету, и третьим - для Леси Садовской.

Накануне Игорь Саруханов объявил о разводе с молодой красавицей-женой, давая понять, что причиной разлада в семье стала ревность молодой супруги к его поклонницам.

Леся Садовская в интервью заявила, что ничего смешнее этой лжи Саруханова в жизни не слышала. И себе, и бывшему мужу Леся Садовская пожелала мудрости. Экс-супруга Игоря Саруханова рассказала, что причина развода другая, но раскрывать ее отказалась.

«Все, что могу сказать, это поблагодарить Игоря за все хорошее, за урок, который нам дан обоим, отпустить плохое и пожелать ему и себе уже, наконец-то, после трех и семи браков стать мудрее», - поделилась Леся Садовская.

Кстати, дизайнер по документам Саруханова - вступая в брак, Леся взяла фамилию мужа. Но теперь намерена вернуть свою, которая весь этот год оставалась творческим псевдонимом Леси.

По материалам starhit.ru