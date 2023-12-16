Дмитренко рассказал о Рапунцель и ее маме: «Выносят все, что еще не успели вынести из квартиры»

Бывшие участники «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель находятся в состоянии бракоразводного процесса. После разрыва Ольга Рапунцель с двумя дочками Василисой и Софией ушла жить на съемную квартиру, а Дима Дмитренко остался в квартире, которая была куплена супругами. Половина этого жилища принадлежит Дмитренко, а половина - Рапунцель.

Говорить друг с другом родители двух дочерей не могут и не хотят. Вместо этого они затеяли разборки. Ольга не дает Диме видеть дочерей, а тот - не подпускает ее к квартире. Но пока 13 декабря Дмитренко был на новогоднем празднике в «Доме-2», Рапунцель и ее мама Татьяна Владимировна пришли в квартиру и забрали то, что считали нужным. Диму Дмитренко это обстоятельство вывело из себя. Он не поленился найти видео с камер наблюдения и обнародовал его, разместив в своем микроблоге.