Дмитренко рассказал о Рапунцель и ее маме: «Выносят все, что еще не успели вынести из квартиры»

Бывшие участники «Дома-2» Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель находятся в состоянии бракоразводного процесса. После разрыва Ольга Рапунцель с двумя дочками Василисой и Софией ушла жить на съемную квартиру, а Дима Дмитренко остался в квартире, которая была куплена супругами. Половина этого жилища принадлежит Дмитренко, а половина - Рапунцель.
Говорить друг с другом родители двух дочерей не могут и не хотят. Вместо этого они затеяли разборки. Ольга не дает Диме видеть дочерей, а тот - не подпускает ее к квартире. Но пока 13 декабря Дмитренко был на новогоднем празднике в «Доме-2», Рапунцель и ее мама Татьяна Владимировна пришли в квартиру и забрали то, что считали нужным. Диму Дмитренко это обстоятельство вывело из себя. Он не поленился найти видео с камер наблюдения и обнародовал его, разместив в своем микроблоге.
Ольга Рапунцель с мамой на площадке квартиры, где сейчас живет Дима Дмитренко. Фото: скрин видео из соцсети Димы Дмитренко
«Страна должна знать своих героев. Я находился на съемочной площадке на новогодней съемке 13.12.2023. Бывшая жена со своей мамой. Выносят все, что еще не успели вынести из квартиры. Суд назначен на 18.12.2023», - написал Дмитрий Дмитренко.
Подписчики Дмитренко его не поддержали, заявив, что «герой» здесь не Оля. Отцу двух девочек напомнили, что это он сам должен был уйти из квартиры и оставить все своим дочерям.