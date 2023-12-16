Друг Александра Градского раскрыл секрет Софии Ротару: «Всю жизнь под фанеру поет»

София Ротару раньше регулярно приезжала в Россию, где выступала на «Пенсе года» и других мероприятиях. Теперь же звезда советской эстрады не только не выходит на сцену, но и не покидает своего дома под Киевом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако поклонники Ротару, судя по всему, давно не слышали настоящего вокала артистки. Как раскрыл в 2020 году в интервью писателю Евгению Додолеву Александр Градский, звезда давно не поет без фонограммы.

«У меня сохранилась аудиозапись», - рассказал писатель сайту Aif.ru об интервью с Градским. – «Вот его точная цитата: «Ротару с собой два СТМ 310-х возила (речь о профессиональных студийных магнитофонах Mechlabor STM-310 - прим. ред). Ротару всю жизнь под фанеру поет с семьдесят какого-то там пятого года».

Также Додолев раскрыл подробности вокальных данных Аллы Пугачевой. Другая советская звезда с 1986 года не поет, как передал ему Градский. У нее узлы на связках. Правда, это не помешало ей сделать блестящую карьеру на постсоветском пространстве и до сих пор быть одной из любимых народом вокалисток.