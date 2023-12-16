Ольга Бузова про своего бывшего мужа: «Надеюсь, когда-то он забудет мое имя»

Поющая телеведущая Ольга Бузова в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым пробыла 4 года, развод состоялся в 2016-м, но с тех пор каждый из них нет-нет да и припомнит бывшему что-нибудь из прошлого. Не так давно Тарасов снова высказывался в адрес своей экс-жены. Бузовой это надоело, и в интервью сайту lady.mail.ru певица выразила надежду, что когда-нибудь этот закончится.

«А о чем еще говорить, так чтобы это было цитируемо и интересно?! Но я все-таки надеюсь, что когда-то ему надоест это все, и он займется чем-то серьезным и забудет мое имя. Эх, мечты-мечты», - высказалась артистка.

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Бузова также подчеркнула, что не видит смысла отвечать ему или другим задевшим ее людям. Поскольку это повышает их популярность. Сама же артистка и так всегда на слуху, и чтобы о ней писали, ей всего-то надо быть собой и заниматься любимым делом.

Тарасов, напомним, женат на модели Анастасии Костенко. Девушка беременна уже четвертым ребенком. У футболиста также есть дочь от первого брака.