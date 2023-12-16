Друг Градского про Пугачеву: «На связках у нее узлы. Она не может петь»

Друг Александра Градского, писатель Евгений Додолев работал вместе с музыкантом над его книгой «Гранд российской музыки» и готовил еще одно издание, к 75-летию артиста. Сегодня автор выпускать его без Александра Борисовича не собирается, но накопленного материала у него осталось много. Это все интервью и воспоминания Градского.

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В частности, одна из бесед касалась Аллы Пугачевой. Разговор Додолев писал на диктофон, и Градский рассказал, что Примадонна не могла петь уже в 1986 году.

«Он тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986 года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон – одна октава», - цитирует писателя Aif.ru.

Однако, Примадонна продержалась на сцене долгие годы. Карьеру она завершила по сути не так давно, а поклонники все ждут, что она ее возобновит. Сегодня певица проживает на Кипре, куда переехала из Израиля в октябре.