Сергей Бурунов рассказал, что участвовал в разборках как в «Слове пацана»: «Пытался разговаривать с бандитами»

Актер Сергей Бурунов в YouTube-шоу «Это футбол, брат!» рассказал, что в детстве столкнулся с ситуацией, которую показали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это было в 1986 году, школьник Бурунов вместе с одноклассниками отправился в видеосалон в соседний район.

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А после похода туда столкнулся с местными ребятами. Толпа окружила компанию Бурунова, отвела в ближайший подъезд на разговор.

«Я почувствовал, что нам просто конец. На тот момент я занимался восточными единоборствами, но понимал, что против девяти человек все равно бесполезно что-либо делать. Хотя я все равно пытался разговаривать с этими бандитами — вероятно, от страха, чтобы их как-то отвлечь. Но кому-то из них не понравилось то, что я сказал, и я получил с ноги по лицу», - вспомнил Бурунов.

Затем напавшие начали решать, что делать с чужаками – бить или не бить. В итоге решили отпустить, якобы те для них оказались слишком «грустными», и мол это скучно, рассказал Бурунов.

Сериал «Слово пацана», напомним, сейчас громко обсуждается в обществе. История о казанских подростковых бандах, кошмаривших районы, вызвала широкий резонанс и обрела кучу поклонников. Проект предлагали запретить, его даже проверили в Роскомнадзоре, но не нашли причин для закрытия. По слухам, сериал будет продлен на второй сезон.