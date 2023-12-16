Сын Наташи Королевой появился на публике с обручальным кольцом

Певица Наташа Королева и ее единственный сын Архип Глушко приняли участие в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». 21-летний артист сильно изменился внешне. Судя по кольцу на безымянном пальце, перемены произошли у звездного отпрыска и со статусом.

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Архип Глушко, по мнению телезрителей, набрал несколько лишних килограммов. Его лицо заметно округлилось. Видимо, молодая жена старается и вкусно кормит своего возлюбленного. Правда, про свадьбу Глушко-младшего семейство нигде не сообщало.