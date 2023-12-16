Алла Пугачева была задержана на российской границе

Новые подробности всплыли о приезде Аллы Пугачевой осенью в Россию. 74-летняя артистка была задержана на границе в Псковской области при пересечении территории страны из Литвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, Примадонна изрядно понервничала, когда пограничники отправили неожиданно объявившуюся звезду на беседу.

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Оказалось, что Пугачева не на шутку опасалась, что в Россию ее не пустят. И при этом жаловалась людям на свое житье за границей. Якобы, тяжко, денег не хватает, все вокруг чуждое и неродное. В итоге артистку пропустили. Дальнейшие ее передвижения люди наблюдали несколько дней, гадая, зачем же все-таки она объявилась на родине.

При этом, версий масса. От банальной тоски по родине до записи новых песен и подготовки к новогоднему чесу – поправлять покосившийся семейный бюджет надо. Как бы то ни было, уехала Пугачева тогда столь же стремительно, как и появилась. И тем же путем, в Латвию.

Сегодня звезда живет на Кипре, но накануне вернулась в Израиль, чтобы поучаствовать в вечеринке по случаю для рождения своего давнего приятеля Андрея Макаревича*. Люди уже осудили звезд за пир во время чумы, ведь в их стране сейчас немирное время.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента