Дочь Заворотнюк сообщила про состояние тяжелобольной матери: «Не могу сказать, что все хорошо»

52-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с опухолью головного мозга. Информацию о состоянии здоровья актрисы родные скрывают, как и ее саму. Лишь изредка старшая дочь Заворотнюк Анна что-то может сказать, давая понять что тема для нее табуирована.

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На этот раз Анна снова по просьбе подписчиков раскрыла, что происходит с ее мамой. Она одним предложением дала понять, что здоровье ее мамы оставляет желать лучшего.

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», - обнадежила Заворотнюк-младшая.

Другие родственники Заворотнюк ничего не рассказывают о ней вовсе. Известно, что актриса перенесла несколько курсов химиотерапии, лечилась в стационаре, теперь она находится в своем доме в Крекшино, где о ней заботятся мама и муж. Глава семейства Петр Чернышев вынужден работать на износ, сильно похудел и постарел, является единственным кормильцем в семье. У них с Заворотнюк растет дочка Мила, которой исполнилось 5 лет, и иногда отец берет ее с собой на ледовые шоу.