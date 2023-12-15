«Уголки губ как веревочкой подвязали!»: в Сети не узнали 74-летнюю Пугачеву в парике — вернулась в Израиль

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками после того, как в очередной раз назвала хейтеров рабами и холопами. Примадонна искренне удивлялась, почему общественность так интересует ее внешностьи доходы. Такое внимание певица посчитала за комплимент.

В своем микроблоге жена шоумена Максима Галкина* поделилась свежим селфи, на котором предстала с нюдовым макияжем и в парике. При этом Алла Пугачева нанесла на лицо слишком много грима: белую пудру, которая легка как маска, румяна на скулы, подкрасила ресницы тушью, подвела глаза карандашом и подчеркнула губы бежевой помадой. Завершили образ артистки аксессуары: массивная цепь на шее и кокетливая шляпка. Артистка как могла замаскировала морщины, высветлив лицо. Однако улыбка Примадонны с поднятыми уголками губ показалась многим поклонникам неестественной.

«Уголки губ как веревочкой подвязали!» - пишет mila.al. «На одно лицо всех делают косметологи и фотошоп», - добавила burmese_murburg_cattery. «Замуровали? Забальзамировали? Лицо где?» - вопрошает tamara_melnichenko. «Роскошна Алла Борисовна! Хорошего отдыха», - восхитилась kirakrasivo. «Это не Алла, а клон... Искусственная красота», - уточнила tatianamesova. «Нечего красивого не вижу, ничего естественного нет, как кукла», - пишет gatina_raisa_.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.