Экс-возлюбленная Красилова из «Бедной Насти» о его разводе с женой: «В какой-то степени мне жалко Петю»

Петр Красилов проснулся знаменитым и популярным после съемок в сериалах «Бедная Настя» и «Не родись красивой». Актер блистал на экране в начале 2000-х, снимаясь с признанными красавицами Анной Табаниной, Еленой Кориковой, Екатериной Климовой, Ольгой Ломоносовой, Юлией Такшиной.

В личной жизни у Петра Красилова тоже все было превосходно. Актер женился на Ирине Шебеко, которая родила ему дочку Сашу. С женой он прожил 16 лет, а потом развелся. Примечательно, что у Красилова есть также и взрослый сын от Натальи Селивановой. Юношу зовут Иваном, и он рос без отца. При этом Наталья даже по-женски переживает за бывшего возлюбленного, который развелся с женой. В отличие от Селивановой, которая одна тянула ребенка, теперь уже бывшая супруга Петра Красилова, судя по всему, позаботилась о том, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Все-таки Саша осталась жить с мамой.