Алла Пугачева вернулась в Израиль ради юбилея Андрея Макаревича*

Алла Пугачева вместе с шоуменом Максимом Галкиным* вернулась в Израиль. Какое-то время супруги провели на Кипре. В городке Лимассол у пары есть роскошные апартаменты. После известных израильских событий Примадонна спешно покинула новую родину, выбрав более спокойное и уединенное местечко.

Однако супруги решили вернуться в Израиль, чем вызвали удивление поклонников. Оказалось, и этому есть своя причина. Точнее повод. Алла Борисовна сделала это не просто так, а ради юбилея давнего друга семьи Андрея Макаревича*, о чем она и сообщила подписчикам в своем микроблоге.

«Идем с Максом на юбилей замечательного музыканта. Андрею Макаревичу — 70 лет. Будем гулять «Пока не меркнет свет, пока горит свеча». Всем привет», - отметила Алла Пугачева.

*Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.