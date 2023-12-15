Домнина вспомнила, что ей говорили врачи про состояние Костомарова: «Нет шансов»

Роман Костомаров на протяжении нескольких месяцев боролся за жизнь вместе с врачами, которые делали все для того, чтобы спасти фигуриста. Но даже они до конца сомневались в том, что спортсмен сумеет пойти на поправку. Шансы были минимальными. И это медперсонал не скрывал от жены олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой — Оксаны Домниной.

Из-за сепсиса и гангрены фигурист перенес несколько сложнейших операций, ему ампутировали кисти рук и стопы ног. Теперь Роман Костомаров учится жить по-новому, привыкая к протезам. Фигурист даже сумел выйти на лед, чем поразил многих фанатов. Такого никто не ожидал, ведь совсем недавно врачи и вовсе сомневались в том, что он сумеет побороть болезнь.

«Даже врачи – профессионалы своего дела, говорили: «Нет шансов. Одна надежда на его сильное сердце, на его борьбу. Если организм не справится, мы ничего не сможем сделать». Или потом, когда он уже выкарабкался — если бы не его желание, его стремления и его спортивный организм — тоже ничего не получилось бы», - говорила Оксана Домнина.

По материалам подкаста «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.