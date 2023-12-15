Саша Стоун рассказал о съемках в сериале «Букины»: «Это же прямо ностальгия по детству»

Саша Стоун является по-настоящему талантливым человеком. Бывший парень Вали Карнавал преуспел в спорте и в блогерском деле. Кроме этого, он неплохо поет и активно строит актерскую карьеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В списке молодого человека пока не очень много ролей. Но его уже приглашают в известные проекты. Например, в одном из недавних интервью Саша рассказал, что попал в продолжение популярного сериала «Счастливы вместе».

«Поработать в «Букиных» мне предложили буквально за пару дней до съемок. Просто позвонили и попросили срочно снять самопробы, а когда пришло подтверждение, то я сразу согласился, ведь это же прямо ностальгия по детству», — поделился Стоун.

Спортсмен отметил, что был очень рад стать частью данного проекта. Он сказал, что не просто получил хороший опыт, но и отлично провел время на съемках.

Источник: gazeta.ru