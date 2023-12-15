Брат Никиты Джигурды заменил отца сыновьям-близнецам Дениса Матросова

Денис Матросов не был официально женат на Людмиле Татаровой, которая родила ему сыновей-близнецов Юрия и Владимира. Мальчикам уже исполнилось по 24 года. Воспитал их нынешний супруг Татаровой брат Никиты Джигурды — Сергей. Именно его сыновья Дениса Матросова считают отцом. С родным папой они практически не общаются. Актер хотел наладить отношения с мальчишками, но из этого ничего не вышло.

Нынешний муж Людмилы Татаровой намекнул, что сыновья его возлюбленной выросли. И теперь мальчики называют его папой. Сергей уверен, что пасынки, которые стали ему как родные дети, прониклись к нему как к отцу, потому что он искренне любит их маму.