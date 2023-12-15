Муцениеце передумала судиться за алименты с Прилучным

Еще два месяца назад Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Актриса из фильма «Тобол» потребовала от экс-возлюбленного алименты на содержание двоих малолетних детей. У бывших супругов есть сын Тимофей и дочка Мия, оба учатся в школе и живут с мамой.

Однако Агата не намерена в одиночку растить отпрысков и рассчитывает на материальную помощь со стороны «мажора». Кстати, Павел Прилучный довольно часто берет детей к себе в загородный дом.

А вот что касается денег, то тут судя по всему, Агата чем-то недовольна раз пошла разбираться с алиментами в суд. Она потребовала от бывшего мужа треть его доходов на содержание отпрысков.

Ранее поступала информация, что Агата Муцениеце получает от Павла порядка 100 тысяч рублей в месяц. И похоже, что этих денег ей не хватает.

Похоже, что бывшим супругам все-таки удалось достичь каких-то договоренностей. Раз истец отказался от своего иска и дело по алиментам было прекращено. Об этом «СтарХиту» сообщили в Головинском районом суде столицы.