Максим Галкин* вернулся в Израиль и анонсировал поездку на Пхукет

Шоумен Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим видеороликом, рассекретив место своего пребывания. Он вернулся в Израиль. Похоже, что рядом с телеведущим находится и его жена Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. На фоне известных событий пара спешно перебралась на Кипр. Но похоже, что сейчас юморист наведался в Израиль. Все-таки дети телеведущего ходят в местную школу.

Говоря о своих творческих планах муж Примадонны заверил, что его концерты идут с большим успехом в разных уголках мира. Максим Галкин даже похвастался тем, что не ожидал такого ажиотажа. К примеру, шоумен собирается поехать и на Пхукет.

«Давно не появлялся в соцсетях. Был на гастролях. Я побывал и на Кипре, и в Англии, и в Молдове, и в Польше, и в Испании, и в Швейцарии. Спасибо большое за горячий прием! Обязательно опубликую видео с этих концертов. Замотался, обленился! В общем не дошли руки. Вообще не думал, что у меня будет столько концертов. Побывал на Кипре, в Латвии. Там частные мероприятия прошли. Рад вас приветствовать, сейчас пора праздников начинается... Сейчас в Израиле... А следующие концерты у меня будут уже в конце января. Таиланд, Пхукет, Австралия, приходите!» - добавил Максим Галкин.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.