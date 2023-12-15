Вдова Шатунова еще не смотрела сериал «Слово пацана», в котором звучит песня «Седая ночь»: «Другие заботы!»

Вдова Юрия Шатунова Светлана с детьми. Фото: Global Look Press

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Криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана» уже наделала много шума. Критики посчитали, что лента романтизирует бандитизм, однако реальных подтверждений этому не нашлось. Актер Рузиль Минекаев, который сыграл в сериале Марата, заявил, что подобный сценарий в наше время уже не проиграется и причина тому в том, что молодежь стала другой. Уличные драки и все то, что показано в сериале, кануло в лету. 

Примечательно, что вдова Юрия Шатунова, чья песня «Седая ночь» звучит в криминальной драме, призналась, что пока еще не видела ни одной серии сериала «Слово пацана». Светлана Шатунова дала понять, что у нее пока другие заботы. Кстати, хит «Ласкового мая» снова стал популярным среди молодежи. Этот трек то и дело звучит в соцсетях.

«Не было на это времени. Другие заботы!» — призналась жена Шатунова, дав понять, что сериал «Слово пацана» она не смотрела.

Светлана Шатунова подметила, что часто натыкается на видеоролики в соцсетях, на которых молодежь отплясывает под песню «Седая ночь». Судя по всему, это композиция снова на слуху у всех.

По материалам «АиФ»

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