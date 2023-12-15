Детское шоу талантов «Лучше всех!» возвращается на Первый канал 17 декабря

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Ведущей нового сезона стала Жанна Бадоева. Она признается, что эта работа — просто мечта. Жанна говорит, что она так же, как и юные участники шоу, любит веселиться, но все-таки немного волнуется из-за того, что дети могут вести себя совершенно неожиданно.

«С одной стороны, я безумно рада, что буду работать с детьми. Дети — это всегда интересно. С ними нельзя быть искусственной или напыщенной, это не пройдет. С другой стороны, нужно быть готовой к чему угодно», — сказала Бадоева.

В том, что будет весело, ведущая не сомневается. Поэтому, если вашему ребенку от 3-х до 12 лет и он готов продемонстрировать свои таланты, можете смело оставлять заявку на участие в программе.