Сергей Лазарев привел сына Никиту и дочку Аню на съемки новогоднего выпуска шоу «Маска» на НТВ

Сергей Лазарев привел сына Никиту и дочку Аню на съемочную площадку новогоднего выпуска шоу «Маска» на НТВ. Дети певца ходят за отцом хвостиком, они уже научились позировать и улыбаться фотографам, которые подлавливают их на светских мероприятиях.

«Мои пупсики с большим интересом смотрят по ТВ все проекты, в которых я принимаю участие! Но еще с большим интересом приходят к папе на работу, на съемки и погружаются в незабываемую атмосферу сами! Вчера были со мной на съемках «Новогодней Маски», — отметил певец.