Дочь Анастасии Заворотнюк заявила о поездке в Москву: «Очень жду новогодних каникул»

Дочка Анастасии Заворотнюк много времени проводит в Дубае, на родину модель также наведывается, так как в России у нее живет мама. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» давно и тяжело болеет. Сразу после того, как знаменитость объявила о рождении дочери Милы от фигуриста Петра Чернышева, она перестала появляться на публике. Позже дочь Анастасии Заворотнюк Анна вышла на связь с общественностью, подтвердив слухи о том, что ее мама болеет.

В своем микроблоге девушка дала понять, что собирается приехать в Москву на новогодние праздники. И видимо, заодно, проведает маму.