Марк Богатырев из сериала «Кухня» пытался найти отца через программу «Жди меня»

Марк Богатырев из сериала «Кухня» всю сознательную жизнь искал родного отца. Актера воспитывала только мама. И поэтому муж Татьяны Арнтгольц мечтал узнать хотя бы что-нибудь о своем папе. Только недавно Марк оставил эти попытки, которые не принесли никакого результата. Актер не стал скрывать, что эта тема для него слишком важна. Он долго искал отца. Сначала делал это сам, через знакомых. А потом даже тайно, не публично обратился в программу «Жди меня». Но эти попытки не увенчались успехом.

«Когда у меня появился сын, я вдруг понял, что мне не нужно искать отца, потому что я сам стал отцом», - добавил Марк Богатырев.

По материалам Sharpan Show на YouTube.