Игорь Саруханов развелся с седьмой женой, которая была моложе на 30 лет

В декабре прошлого года Игорь Саруханов тайно женился на Лесе Садовской. Избранница музыканта — дизайнер. Однако счастье молодых продлилось недолго. Исполнитель хита «Позади крутой поворот» расстался со своей седьмой женой. И сейчас сердце музыканта снова свободно. 76-летний Игорь Арменович дал понять, что семья всегда была для него на втором плане.

Однако делиться подробностями артист с журналистами не стал. По словам Саруханова, иногда ему кажется, что он рожден совсем не для брака. Музыканта интересует только творчество. В этом он и видит причину разлада с последней женой. Певец намекнул, что у него отбоя нет от женщин. Поклонницы скупают билеты на его концерты, чтобы получить возможность познакомиться с артистом уже за кулисами. Естественно, принять такое возлюбленной Саруханова было непросто.

«Любая женщина такое воспринимает с болью», — отметил Саруханов.

Из-за последнего развода музыкант нисколько не переживает. Кстати, Игорь Саруханов был старше жены на целых 30 лет.

По материалам передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».