Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» пересняли финальную серию

Популярность сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» просто зашкаливает. Поклонники картины с нетерпением ждут развязки. Но, к сожалению, придется набраться терпения, так как выход заключительной серии первого сезона сосоится позже запланированной даты 21 декабря.

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По словам режиссера Жоры Крыжовникова и сценариста проекта Андрея Золотарева, в Сети распространяют пиратскую версию 7 серии. Создатели сериала не рекомендуют ее смотреть, так как она неполная.

«Были досъемы», — объяснили они.

Черновой вариант 8 серии тоже кто-то слил в Сеть. Его режиссер и сценарист тоже смотреть не советуют. Они говорят, что финал будет совсем другим. И даже намекают на то, что планируют снять второй сезон сериала.

Источник: Wink