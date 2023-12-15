Мария Погребняк рассказала в своем блоге о том, что гордость может разрушить брак

Мария Погребняк была замужем за известным футболистом более 17 лет. Казалось, что Павел Погребняк без ума от своей супруги, которая подарила ему троих сыновей. Но, увы, этот брак распался.

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О причинах крушения отношений бывшие супруги не распространяются. Поэтому поклонникам пары остается только догадываться, почему Павел и Мария решили развестись.

На все вопросы о неожиданном расставании Мария отвечала, что хочет сохранить хорошие отношения с отцом своих детей и не желает травмировать мальчиков подробностями.

Но на днях блогер все-таки решила поделиться со своими подписчиками. Погребняк не стала говорить открыто, а намекнула на то, что их отношения с Павлом разрушила гордость.