Батрутдинов теперь не с Харламовым: «Я буду сольным ведущим»

Тимур Батрутдинов в этом сезоне заставил понервничать поклонников его дуэта с Гариком Харламовым. Внезапно комик пропал из их многолетнего YouTube-проекта «ОХ шоу», перестал выступать в Comedy на пару с товарищем. Оказалось, что шоумен давно задумывался о том, что в их с Харламовым паре существует перекос. И теперь Батрутдинов исправляет его, сепарируясь от коллеги.

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Батрутдинов раскрыл планы на ближайшее будущее. Комик совсем скоро станет вести шоу в одиночку, без Харламова, и такое развитие событий ему очень нравится.

«В следующем году мы запустим проект, в котором я буду сольным ведущим. Движок этого шоу мне очень нравится, больше пока ничего не могу сказать», - выдал спойлер Тимур в интервью сайту ОК!

В 2023 году Батрутдинов был участником реалити-шоу «Выжить в Дубае», снялся в продолжении сериала про семейку Букиных, а также задействован в новогоднем проекте по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Гарик Харламов об отдаляющемся от него друге пока никак не высказался.