Певица Глюкоза призналась, что не помнит слова из своих песен

Певица Наталья Ионова, наиболее известная как Глюкоза, на Новогоднем концерте фестиваля ЖАРА сыграла в предложенную журналистами викторину. Она попыталась угадать, слова из какой песни ей загадали. И практически провалила игру. Оказалось, что она испытывает проблемы с памятью и не помнит не только чужие хиты, но и свои.

«У меня вообще амнезия какая-то. Я вообще ничего не помню, кто, чего и куда», - призналась певица. И заключила: «Вы знаете, это не для меня викторина. Я свои-то слова песен не помню, не то что чужие».

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В викторине также принимали участие и другие звезды. Например, Хабиб, Митя Фомин, Севиль, Егор Шип, и каждый отличился в знаниях треков других исполнителей.

По материалам Telegram-канала ZHARA MAG.